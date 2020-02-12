Dört branşta heyecan var

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yüzme, Hentbol, Bilek Güreşi, Tekvando müsabakaları tamamlandı. Yoğun bir katılımın gözlendiği tüm müsabakalarda izleyicilerin coşkusu ve heyecanı görülmeye değerdi. Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, " Sporcularımızın katılımı ve seyirci coşkusu bizleri mutlu ediyor.Başarılı sporcuları kutluyor, sonraki müsabakalarda Adanamızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.