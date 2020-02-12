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Dört branşta heyecan var

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Dört branşta heyecan var
ADANA Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yüzme, Hentbol, Bilek Güreşi, Tekvando müsabakaları tamamlandı. Yoğun bir katılımın gözlendiği tüm müsabakalarda izleyicilerin coşkusu ve heyecanı görülmeye değerdi. Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, " Sporcularımızın katılımı ve seyirci coşkusu bizleri mutlu ediyor. Gayemiz daha çok sporcu kazanımı sağlamak ve onları gelebilecekleri en yüksek derecelere ulaştırmaktır. Başarılı sporcuları kutluyor, sonraki müsabakalarda Adanamızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.
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Dört branşta heyecan var
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