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Fenerbahçelilerden 30 öğrenciye forma

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Fenerbahçelilerden 30 öğrenciye forma
GAZIANTEP Fenerbahçeliler Derneği, forma isteyen öğrencilere bir sürpriz yaptı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki 11 Temmuz Ortaokulu öğrencileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla Fenerbahçe'den forma istedi. Matematik öğretmeni Müslüm Güven'in hesabı üzerinden yapılan paylaşımı gören dernek üyeleri hemen harekete geçti. Dernek Başkanı Sinan Camcıoğlu ile derneğin üyeleri Barış Demir, Kerem Küçükparmak, İsmail Aykut Kök, Özgür Muşlu, Berat Özyaşar ve Mehmet Şükrü Özyaşar okula gitti. Öğrencilerle görüşen dernek üyeleri, 30 forma ve 30 takım bayrağı hediye etti. Öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Dernek ihtiyaç sahibi öğrencilere de kıyafet yardımında bulunacak.
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Fenerbahçelilerden 30 öğrenciye forma
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