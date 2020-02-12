Fenerbahçelilerden 30 öğrenciye forma

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Fenerbahçeliler Derneği, forma isteyen öğrencilere bir sürpriz yaptı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki 11 Temmuz Ortaokulu öğrencileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla Fenerbahçe'den forma istedi. Matematik öğretmeni'in hesabı üzerinden yapılan paylaşımı gören dernek üyeleri hemen harekete geçti.okula gitti. Öğrencilerle görüşen dernek üyeleri, 30 forma ve 30 takım bayrağı hediye etti. Öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Dernek ihtiyaç sahibi öğrencilere de kıyafet yardımında bulunacak.