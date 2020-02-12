GASKİ’den kuyu suyu uyarısı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), şehirdeki kuyuların yüzde 60'ının sularının içilemeyecek derecede kirli olduğunu açıklayarak vatandaşları sadece şebeke suyu kullanmaları için uyardı. GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, 30 bin kuyuda yapılan ölçümlerde, kuyuların yüzde 60'nda kirlilik olduğunun ortaya çıktığını bildirdi. Sönmezler, "Kuyu sularında egzoz gazlarından çevresel atıklara kadar birçok zehirli madde yağmur sularıyla toprağa geçerek veya kanalizasyon şebekelerinin hasar görmesi durumunda kimyasal ve bakteriyolojik kirliliğe maruz kalıyor" dedi. Şehir merkezindeki kuyu sularının kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığını aktaran Sönmezler, "Şu anda bilinen 30 bin üzerinde kuyumuz var. Bahçe sulamasından, arıtmalarla arıtılarak içme suyu olarak; yemek yapımında, bulaşıklarının yıkanmasında ve banyoda kullanılıyor. Temiz olan kuyuların da yarın kirlenmeyeceğinin garantisi yok. Özellikle yüksek nitrat kirliliği tespit edildi" diye konuştu. Şehrin kanalizasyon sisteminin herhangi bir sızıntıda ilk gideceği yerin kuyular olduğuna dikkat çeken Sönmezler, "Daha önemlisi yağmurlar yağdıktan sonra özellikle asfalttaki aklınıza gelecek bütün kimyasal kirliliğin ilk gideceği yer de bu kuyular. Bizim su şebekemizden en iyi arıtmanın yapıldığı, dezenfeksiyonun kullanıldığı, klorlandığı, sürekli analiz yapılan bir su varken, hiçbir şekilde kontrol altında olmayan ölçümlenmeyen bir suyun kullanılmasını doğru bulmuyoruz" dedi. Gaziantep'in Düzbağ'dan gelen su ile çok kaliteli bir içme suyuna kavuştuğunu vurgulayan Sönmezler, "Hacıbaba Arıtma Tesisinin beslediği bütün noktalarda Düzbağ suyu içiliyor. Nurhak ve Çağlayancerit Dağı'na yağan karların suyunu 24 saat sonra Gaziantep'in çeşmelerinde akıyor. Gaziantep tarihinin en önemli projelerinden birisi Düzbağ Projesi. Bu proje tamamlandı. Şehrin yüzde 75'i, tamamen Düzbağ suyunu içiyor. Geriye kalan yüksek kesimlerdeki evler için de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU