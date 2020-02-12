Gönüllüler Adana’daydı

BUGÜN NELER OLDU

programlarının Türkiye'deki yürütücüsü Türk Kültür Vakfı, yetişkin gönüllülere yönelik EVA Kültürlerarası Değişim Programı çerçevesinde İspanya, Katalonya'dan yedi gönüllüyü Adana'da ağırladı. Gerçekleşen programda gönüllüler kültürel ve tarihi geziler yaparak Kapadokya ve Tarsus'u ziyaret etti. Program süresince birçok aktiviteye katılan Katalan misafirler Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı elde ettiler. Programın ikinci ayağında Türk gönüllüler Katalonya'ya konuk olacaklar. EVA Kültürlerarası Değişim Programı farklı ülkelerde bulunan 35 yaşın üzerindeki AFS gönüllü grubunun karşılıklı ziyareti şeklinde gerçekleşiyor. Ziyaret süresince eşleştirilen katılımcılar birbirlerinin evlerinde konuk oluyor ve çeşitli aktivitelere katılıyorlar.