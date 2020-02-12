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Kömür sobası yaşlı çifti ayırdı

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Kömür sobası yaşlı çifti ayırdı
OSMANİYE'NİN Düziçi ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Şen'i (78), Osmaniye'de bulunan oğlu Mustafa Şen saat 11.00 sıralarında telefonla aradı. Babasına ulaşamayan Mustafa Şen daha sonra kardeşi Tuncay'ı arayarak babasına ulaşamadığını söyledi ve evi bir kontrol etmesini istedi. Tuncay Şen, yengesiyle birlikte eve geldiğinde kapıyı kimse açmayınca pencerenin camını kırarak içeriye girdi. Evde babası ve eşi Gülseren Kelle'yi baygın şekilde bulan Tuncay Şen, hemen 112'yi aradı. Olay yerine gelen 112 acil servisi ekibi yaptıkları ilk incelemede Mustafa Şen'in kömür sobasından sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın haldeki Gülseren Kelle ise Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kömür sobası yaşlı çifti ayırdı
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