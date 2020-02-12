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Küçük Minare Cami’nde ibadete ara verildi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney
Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Küçük Minare Cami’nde ibadete ara verildi
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde ibadethane hizmeti veren merkez Küçük Minare Camii'nde (Meliktahir) ibadete geçici olarak ara verildi. Alınan bilgiye göre Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait 29 Ocak 2020 tarihli raporda, Meliktahir yada diğer adıyla Küçükminare Camii'nin iç ve dış duvarı ile sütun ve kirişlerinde derin çatlakların yer aldığı, cemaatin güvenliği açısından risk teşkil ettiği yer aldı. Yetkililer söz konusu riskli yapının Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılıncaya kadar geçici olarak ibadete ara verilmesinin uygun görüldüğünü bildirdi. Melik Tahir Camii (Küçük Minare) yada Kuşlu Camii olarak da bilinen bu cami 1873 yılında inşaa edilmiş ve geçtiğimiz yıllarda Belediye tarafından peyzaj çalışması yapılmıştı.
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Küçük Minare Cami’nde ibadete ara verildi
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