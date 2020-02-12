Mehmet Dinç: İstemek başarmanın yarısıdır

Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ),Türkiye'nin dört bir yanında seminerlerine devam ediyor. HKÜ Diyarbakır'da binlerce üniversite adayının kariyer planlarına yardımcı olacak bir seminere daha imza attı. Diyarbakır'da düzenlenen seminere HKÜ'den; Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Dr. Songül Kalyoncu ve konuşmacı olarak HKÜ Doktor Öğretim Üyesi Klinik Psikolog Mehmet Dinç katıldı. Diyarbakır'dan; Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer ile beraber çeşitli protokol üyeleri, öğretmenler ve üniversite adayı öğrenciler programa katıldı. Program, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer ve Vali Güzeloğlu'nun, açılış ve selamlama konuşmalarıyla başladı. Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dinç, "Sınav Kaygısı ve Motivasyonu" konulu seminerinde, öğrencilere önemli konularda bilgiler ve tavsiyeler verdi. Sınav motivasyonu ile ilgili açıklamalar yapan Dinç, salondaki öğrencilere moral depoladı. Dinç, seminerde şunları anlattı: "Hedefinize ulaşabilmeniz için iki önemli durum var birisi zaman, diğeri ise istediğiniz bir şeyi gerçekten istemek ve bunun için çalışmaktır. Zamanı verimli kullanmak çok önemli. Zaman kadar önemli olan bir şeyi gerçekten istemek ve bunu başarabilmek için planlar yapıp mücadele etmek de son derece önem arz etmektedir" dedi.

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