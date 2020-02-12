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’de corona virüsü yok

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Mersin’de corona virüsü yok
MERSİN'DE corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alınan ve numuneleri tahlil edilmek üzere Ankara'ya gönderilen 22 yaşındaki Emre K. isimli öğrencinin sonuçları geldi. Yapılan tahlil sonuçları neticesinde laboratuvar analizlerinin negatif çıktığı bildirildi. Çin'de öğrenim gören 22 yaşındaki Emre K. isimli öğrencinin yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayeti ile Mersin Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi'ne başvurması sonrasında, corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alınmıştı. Yetkililer hastanın corona virüsü taşıyor olabileceği ihtimali üzerine numuneler alarak, söz konusu numuneleri acilen Ankara'ya göndermişti. Emre K.'nın yapılan tahlil sonuçları neticesinde hastada corona virüsüne ait hiçbir bulguya rastlanmadığı bildirildi.
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Mersin’de corona virüsü yok
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