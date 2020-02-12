Mersin’de corona virüsü yok

MERSİN'DE
corona virüsü
şüphesiyle gözlem
altına alınan
ve numuneleri
tahlil edilmek
üzere Ankara'ya
gönderilen 22
yaşındaki Emre
K. isimli öğrencinin
sonuçları
geldi. Yapılan
tahlil sonuçları
neticesinde laboratuvar
analizlerinin
negatif çıktığı
bildirildi. Çin'de
öğrenim gören 22
yaşındaki Emre K.
isimli öğrencinin
yüksek ateş ve
boğaz ağrısı şikayeti
ile Mersin
Üniversitesi
Hastanesi Tıp
Fakültesi'ne başvurması
sonrasında,
corona virüsü
şüphesiyle gözlem
altına alınmıştı.
Yetkililer
hastanın corona
virüsü taşıyor olabileceği
ihtimali
üzerine numuneler
alarak, söz
konusu numuneleri
acilen
Ankara'ya göndermişti.
Emre
K.'nın yapılan
tahlil sonuçları
neticesinde hastada
corona virüsüne
ait hiçbir
bulguya rastlanmadığı
bildirildi.