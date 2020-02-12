Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

bir otomobilinpark halindekiaraca çarpmasısonucu 2 kişiyaralandı. Kaza,saat 22.10 sıralarındaOsmaniyemerkez ilçe SıraKonaklar mevkiindemeydanageldi. Edinilenbilgiye göre, MuhammetG. yönetimindeki 80 AE548 plakalı otomobil,sürücünün direksiyonhakimiyetini kaybetmesisonucu yol kenarınapark halindeki 01ACT 148 plakalı otomobileçarptı. Kazadasürücü Mehmet G. (20)ve Abdullah K. (20)yaralandı. İhbar üzerinekaza yerine 112 AcilServis ve polis ekiplerisevk edildi. Yaralılar,olay yerinde yapılanilk müdahalenin ardındanOsmaniye DevletHastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturmabaşlatıldı.