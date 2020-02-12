Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

OSMANİYE'DE
bir otomobilin
park halindeki
araca çarpması
sonucu 2 kişi
yaralandı. Kaza,
saat 22.10 sıralarında
Osmaniye
merkez ilçe Sıra
Konaklar mevkiinde
meydana
geldi. Edinilen
bilgiye göre, Muhammet
G. yönetimindeki 80 AE
548 plakalı otomobil,
sürücünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi
sonucu yol kenarına
park halindeki 01
ACT 148 plakalı otomobile
çarptı. Kazada
sürücü Mehmet G. (20)
ve Abdullah K. (20)
yaralandı. İhbar üzerine
kaza yerine 112 Acil
Servis ve polis ekipleri
sevk edildi. Yaralılar,
olay yerinde yapılan
ilk müdahalenin ardından
Osmaniye Devlet
Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma
başlatıldı.