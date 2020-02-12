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Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı
OSMANİYE'DE bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.10 sıralarında Osmaniye merkez ilçe Sıra Konaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet G. yönetimindeki 80 AE 548 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına park halindeki 01 ACT 148 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Mehmet G. (20) ve Abdullah K. (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı
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