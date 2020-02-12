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Özkan: Maraş, milli direniş ruhunun adıdır

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Özkan: Maraş, milli direniş ruhunun adıdır
KAHRAMANMARAŞ Valisi Vahdettin Özkan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı 100. yıl mesajı yayınladı. Vali Özkan, ""Maraş", 21 Ocak 1920 tarihinde başlayan ve 22 gün süren mücadelede; birliği, beraberliği ve destansı mücadelesi ile Anadolu'ya cesaret veren milli direniş ruhunun adıdır. 100 yıl önce kalesinde dalgalanan şanlı bayrağın zalim işgal kuvvetlerince indirilmesi üzerine hürriyet aşkıyla şahlanan halkımız, bayrağımızı yeniden burçlara dikerek tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır. Maraş halkına liderlik yapan Sütçü İmam, Arslan Bey, Rıdvan Hoca, Senem Ayşe ve Çuhadar Ali başta olmak üzere; tüm Maraş halkının büyük fedakârlıklarıyla destansı bir zafer kazanılmıştır. Maraş'ın kahraman insanlarının bu zaferi, TBMM tarafından "İstiklal Madalyası" ve "Kahraman" unvanı verilerek taçlandırılmıştır. Ayrıca; "Milli Mücadelemizin 100. Yıl Etkinlikleri"nin Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde yürütülmesini uygun gören Cumhurbaşkanımıza şehrimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
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Özkan: Maraş, milli direniş ruhunun adıdır
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