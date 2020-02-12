Sabri Tekli: İhracatta rekorlar devam edecek

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirerek, "Sanayicilerimiz ürettikçe ihracat rakamlarındaki rekorlar artarak devam edecektir" dedi. MTOSB Başkanı Tekli, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamının gerçekleşmesini değerlendirerek, "2020 yılının ocak ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak, 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rakamlar Cumhuriyet tarihi boyunca en yüksek ocak ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti" dedi. Tekli, "2020 Yılında daha çok çalışıp, 2021 yılında bu rekorun daha da üstüne çıkacağız" dedi. MTOSB 3. Bölgeye çok önemli yatırımlar kazandırdıklarını ve 2020 yılı içerisinde burada fabrikaların üretime başlayacağını belirten Başkan Tekli, "Öncelikle ülkemizin ekonomik verilerine katkı sağlayacak, ihracat rakamlarımızı yükseltecek, daha sonra da kentimiz ekonomisine ve istihdam oranlarına katkı sağlayacak olan markalarımız, 1. ve 2. Bölgemizdeki sanayicilerimiz ile birlikte, 3. Bölgedeki sanayicilerimiz ile de 2020 yılında üretmeye devam edeceğiz. 3. Bölgemizin hemen ardından 4. ve 5. Bölgelerimiz ile yeni sanayi alanları oluşturacağız" dedi.

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