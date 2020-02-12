Tekçe ÇİSAM’ı ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

ve ulusal kriterler kapsamında, çalışanı önceleyen, çevreye duyarlı, kalite temelli ve sürdürülebilirliği temel alan, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü kurumsallaştırmak ve kamu kuruluşlarına örnek bir kurum olmayı amaçlayan Çukurova Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ÇİSAM) ziyaretçileri vardı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) Başkanı Erol Tekçe ve Adana İSGÜM Bölge Laboratuvarı Müdürü Neslihan Dimici ile teknik ekibi ÇİSAM'i ziyaret etti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Tanır ÇİSAM ve İSGB çalışmalarını anlattı.