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Tekçe ÇİSAM’ı ziyaret etti

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Tekçe ÇİSAM’ı ziyaret etti
ULUSLARARASI ve ulusal kriterler kapsamında, çalışanı önceleyen, çevreye duyarlı, kalite temelli ve sürdürülebilirliği temel alan, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü kurumsallaştırmak ve kamu kuruluşlarına örnek bir kurum olmayı amaçlayan Çukurova Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ÇİSAM) ziyaretçileri vardı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) Başkanı Erol Tekçe ve Adana İSGÜM Bölge Laboratuvarı Müdürü Neslihan Dimici ile teknik ekibi ÇİSAM'i ziyaret etti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Tanır ÇİSAM ve İSGB çalışmalarını anlattı.
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Tekçe ÇİSAM’ı ziyaret etti
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