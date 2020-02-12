Türkmenbaşı bağlantı yolu yapılmazsa trafik düzelmez

Otoyol bağlantısı şart!Bu yüzden insanlar mağdur...Mavi Bulvar trafiği berbat halde.Çünkü araç sürücüleri buradan otoyola girmeye çalışıyor.Türkmenbaşı Bulvarı bağlantısı yapılsa burada trafik rahatlar.Bu eziyet reva mı?İki gün önce tam da Mavi Bulvar İkizler Köprüsü Kavşağının hemen yanında bir TIR kaza yaptı.Trafik tek şeride düştü.Düşünün üç sıra dört sıra giden yol tek şeride düşmüş.Sabah işe gidecek olanlar geç kaldı. O TIR'ın orada işi neydi?İnsanlar delirdi delirdi.Bir de Tellidere'den gelen araçlar var.Kırmızı ışık koymuşsun tınlayan yok.Herkes geçiyor.Ya kaldırın o ışık levhasını ya da sürücülerin uyması için önlem alın.Trafik Tellidere'den gelen Mavi Bulvar kavşağında çorba oluyor.Ne yolmuş be!Çözüm Türkmenbaşı bağlantı yolu.Yıllardan beri yapılmadı gitti.Açın şu bağlantı yolunu.Başkan Zeydan Karalar bildiğim kadarıyla buranın yapılması için Meclis'ten borçlanma yetkisi de çıktı.Niye yapmıyorsun başkan?bir çok yerinde böyle görüntüler görmeye başladık.Araçların sıra sıra dizilmelerine alıştık.Malum park sorunu var.Parkometreler bir nevi çözüm.Ama bir de yan koymaya başlandı.Bu nasıl bir park anlayışı anlamak mümkün değil. Çarşı merkezinde, bulvarlarda moda oldu bu. Buna da bir çözüm bulunmalı.Aksi halde yolları kapatın gitsin...Nasılsa yol da yok!.Herkes istediği yere park etsin!Trafik ekipleri göreve demek lazım.Ama trafikçiler de nereye bakacağını şaşırdı.Sorumsuz beyinsiz sürücüler yüzünden.

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