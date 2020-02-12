Yer işgallerine fırsat verilmiyor

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zabıta ekipleri kentteki engelli geçişlerini ve yaya kaldırımlarını kendi ticari alanlarına dönüştüren seyyar satıcılarla esnaflara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Sosyal belediyecilik anlayışından hareketle insanı merkeze alarak organize ettiği çalışmalarına ivme kazandıran Büyükşehir Belediyesi halkın rahat bir ortamda alışverişini yapması ve yürüyüşünü gerçekleştirebilmesi için kolları sıvadı. Zabıta ekipleri kaldırımları ve yaya yolunu kendi ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanan tüccarları denetleyerek, kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz, halkın rahat bir şekilde alışverişini yapmasını engelleyen seyyar satıcıların kentte ciddi sıkıntılara yol açtığını aktararak, "Biz, 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktayız. Vatandaşlarımız olumsuzlukları 'ALO 153' Çağrı merkezimiz aracılığıyla bize bildirebilirler" diye konuştu.