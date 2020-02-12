Yeşim ve Mert Yıldız muradına erdi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi meclis üyesi, AK Parti Tarsus eski ilçe başkanlarından Mehmet Yıldız ile Köle ailesinin mutlu gününde Tarsus ve Mersin'in siyaset dünyası bir araya geldi. Köle ailesinin kızları Meryem Yeşim ile Yıldız ailesinin Tarsus Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan oğlu Mert, May Life Plaza Elmas Balo Salonunda yapılan düğün ile dünya evine girdi. Meryem Yeşim ve Mert Yıldız'ın nikah şahitliklerini AK Parti Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammed Gültak, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, Tarsus İlçe Başkanı Nevzat Çetin, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, Türkiye Emekliler Derneği Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz ve Naci Güllü yaptı.