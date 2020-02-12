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Yeşim ve Mert Yıldız muradına erdi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney
Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Yeşim ve Mert Yıldız muradına erdi
MERSİN Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi meclis üyesi, AK Parti Tarsus eski ilçe başkanlarından Mehmet Yıldız ile Köle ailesinin mutlu gününde Tarsus ve Mersin'in siyaset dünyası bir araya geldi. Köle ailesinin kızları Meryem Yeşim ile Yıldız ailesinin Tarsus Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan oğlu Mert, May Life Plaza Elmas Balo Salonunda yapılan düğün ile dünya evine girdi. Meryem Yeşim ve Mert Yıldız'ın nikah şahitliklerini AK Parti Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammed Gültak, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, Tarsus İlçe Başkanı Nevzat Çetin, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, Türkiye Emekliler Derneği Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz ve Naci Güllü yaptı.
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Yeşim ve Mert Yıldız muradına erdi
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