Adana’da kınalı eller üretiyor

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Kınalı Eller Kadın Hareketi Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi Kurucusu Hüsniye Gül, yöresel ürün ve tatların sürdürülebilirliği, kuşaktan kuşağa aktarımının ancak kadın kooperatifleri ile mümkün olacağını söyledi. Kadın kooperatiflerinin sağladığı imkanların yanında, yerel kalkınmada da önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Gül, yerel kadın gruplarının kendi ihtiyaç ve önceliklerine uygun olarak kooperatif çatısı altında binlerce kadının hem kendileri hem de çevreleri için yaşamı yeniden üretiğini, toplum yararına çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Kooperatiflerin ortaklarının ekonomik menfaatlerini, meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan bir işletme modeli olduğunu kaydeden Gül, paylaşmanın, dayanışmanın yardımlaşmanın, güçlü sermaye karşısında rekabet edebilmenin önemli bir yolu olduğunu belirterek, "Kınalı Eller bölgemizde rol model olmuştur" dedi.