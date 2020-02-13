Akdeniz’de proje atağı

Akdeniz ilçesine yatırımları ve yaptığı çalışmalarla başarılara imza atan Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Mahallelerimizde yaşamı ve geleceği yeni baştan kurguluyor, ilçemizin makûs talihini değiştirmek için çalışıyoruz. Akdeniz'in geçmiş 20 yılı maalesef heba edilmiş. Yeniliğin, değişim ve dönüşümün önündeki engelleri ortadan kaldıracağız. Akdeniz'de yaşayan insanlarımıza ulaşıyor, gönüllerine dokunuyoruz" dedi. Başkan Gültak, "Şevket Sümer Mahallemizde, geçmişte atıl kalan Yılmaz Güney Parkı içindeki tesis ile yüzme havuzunu yenileyip, insanlarımızın nişan ve düğünlerini yapabilecekleri bir mekâna dönüştüreceğiz. Ayrıca parkın içinde gençlerimiz için bir gençlik merkezi kuracağız, çocuklarımıza da ücretsiz yüzme kursları vereceğiz. Parkın içinde, günde ortalama 2 bin insanımıza hizmet verecek bir aşevi projesi de hazırladık" dedi. Başkan Gültak, "Akdeniz'i, parkları, yeşil alanları, sosyal, kültürel ve sportif tesisleri, alt ve üstyapısıyla herkesin gıptayla baktığı bir kente dönüştürmek için çalışıyoruz. Bu amaçla ilk etapta, kent merkezinde yer alan Barış, Bahçe ve Mahmudiye mahallelerimizi yenileyeceğiz" diye konuştu. Gültak, Çay Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi'ne ait olan 135 dönüme sahip Ataş Yerleşkesinde ilk etapta 684 konuttan oluşan bir proje hazırlandığını belirtti. Gültak, "Bölgede, Mersin'e göçle gelen insanlarımızın sosyo-kültürel dokusuna ve günlük yaşamına uygun bir proje çizdik. Ayrıca, Özgürlük Mahallesi'nde bulunan Tırmıl Tepesi civarında, belediyemize ait 38 dönümlük araziyi, içinde futbol, basketbol sahaları ile tenis kortunun bulunacağı, farklı mahallelerden binlerce insanımızın faydalanabileceği büyük bir spor kompleksine dönüştüreceğiz" dedi "Spor Bakanlığımız ile görüştük ve bu konuda destek sözü aldık. Söz konusu alana bir lise binası inşa edilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğümüz nezdinde görüşmeler de yaptık ve olumlu yanıt aldık" diye konuşan Gültak, "Akdeniz için verdiğimiz değişim, dönüşüm, yenilenme ve kalkınma hamlesinde Ankara'nın gücü ve desteği daima yanımızdadır" dedi. Gültak, "Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere; TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Lütfi Elvan'a ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize en kalbi şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

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