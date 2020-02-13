Başkan Mehmet Ay sorunları dinledi

BUGÜN NELER OLDU

Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Sarıçam ilçesinde, 5 ayrı aileyi ziyaret ederek, sıkıntılarını dinleyip not aldı. Başkan Ay, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı'nın tertiplediği etkinlik kapsamında, ev ziyaretlerine Sarıçam ilçesinde devam etti. Daha önce de sırasıyla Seyhan, Çukurova ve Yüreğir İlçesi'nde yaşlı, hasta ve kimsesi olmayan aileleri ziyaret eden Başkan Ay, Adanalı hemşehrilerine sadece siyaseten değil, gönül, fikir ve aksiyon olarak da temas etmeye devam ediyor. Başkan Ay, ilk olarak, beraberindeki İl Sosyal Politikalar Başkanı Emine Karaköse ve Sarıçam İlçe Başkanı Emrah Ceylan ile birlikte, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturdukları evleri yanan Çetin Ailesi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Ay, daha sonra sırasıyla Yeşiltepe Mahallesi'nde oturan Akış Ailesi'ne, Gültepe Mahallesi'nde oturan Aslan Ailesi'ne, Beycelli Mahallesi'nde oturan Güneş Ailesi'ne ve son olarak Akkuyu Mahallesi'nde oturan Eroğlu Ailesi'nin evine misafir oldu. Misafir olduğu evlerde büyük ilgi gören Başkan Ay, ailelerin sıkıntılarını dinleyerek bizzat kendisi notlarını aldı.