Gaziantep adım adım temizleniyor

Gaziantep'te 3 aydır devam eden uyuşturucu operasyonlarında torbacı tabir edilen 389 zehir taciri gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 127 silah ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından Kasım 2019'da başlatılan ve düzenli olarak şehrin farklı bölgelerinde 3'er gün olarak sürdürülen zehir operasyonlarının bilançosunu açıklayan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, "İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun da Gaziantep ziyaretinde halkımıza söz verdiği gibi amacımız uyuşturucu ticaretini ortadan tamamen kaldırmak" dedi. Müdür Zeybek, Kasım ayının ilk haftasında başladıkları operasyonlarda bugüne kadar 448 ev, 953 umuma açık yer, 16 bin 419 araç ve 61 bin 974 şahıs üzerinde yapılan aramalarda 116 kilo 640 gram esrar, 14 kilo 840 gram eroin, 6 kilo 240 gram ateş-buz, 4 kilo 280 gram bonzai, bin 817 adet Captagon ve bin 350 adet Ecstasy hap ile 49 adet hassas terazi, 84 tabanca ve 43 pompalı tüfek ele geçirildiğini bildirdi. Operasyon kapsamına alınan mahallelerin abluka altına alınıp yol kapaması yapılarak arama yapıldığını belirten İl Emniyet Müdürü Zeybek, bugüne kadar torbacı tabir edilen 389 şahsın gözaltına alındığını, adli mercilere çıkarılan bu kişilerin 141'inin tutuklandığını, 73 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Vatandaşın huzur ve güven içinde yaşamını devam edebilmesi için suç ve suçlularla mücadeleye aralıksız devam edeceklerini belirten Cengiz Zeybek, operasyonların düzenli olarak tekrarlanacağını sözlerine ekledi. Zeybek, "Suçlulara nefes aldırmayarak çalışmalarımızı sürdürecek ve sayın bakanımızın söz verdiği gibi uyuşturucuyu şehrin gündeminden çıkaracağız" dedi.

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