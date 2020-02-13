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Gençler namağlup şampiyon oldu

’te Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Futbol Takımı, ulusal platformda şehri temsil edecek

Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Gençler namağlup şampiyon oldu
GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Erkek Futbol Takımı, 2019-2020 futbol sezonunu namağlup şampiyon olarak tamamladı. Yeşil-siyahlı kramponlar, bu sonuçla ulusal platformda Gaziantep'i temsil etme hakkı elde etti. Futbol branşı alt yapısında her yıl elde ettiği başarılı sonuçlarla kupaları arka arkaya müzesine taşıyan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nde, 2019-2020 sezonunda ilk başarı haberi U14 kategorisinden geldi. Normal sezon ve play-of müsabakalarının ardından sezonu zirvede tamamlayan yeşil-siyahlı kramponlar, Türkiye Futbol Federasyonu U14 Kategorisi 1. Etap Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Gaziantep'i temsil etme hakkı elde etti.
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Gençler namağlup şampiyon oldu
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