Gençler namağlup şampiyon oldu

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TE2019-2020 futbol sezonunu namağlup şampiyonolarak tamamladı.Futbol branşı alt yapısında her yıl elde ettiğibaşarılı sonuçlarla kupaları arka arkaya müzesinetaşıyan'nde, 2019-2020 sezonunda ilk başarıhaberi U14 kategorisinden geldi. Normalsezon ve play-of müsabakalarının ardındansezonu zirvede tamamlayan yeşil-siyahlıkramponlar,müsabakalarında Gaziantep'itemsil etme hakkı elde etti.