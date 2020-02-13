Gençler namağlup şampiyon oldu

GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Erkek Futbol Takımı
,
2019-2020 futbol sezonunu namağlup şampiyon
olarak tamamladı. Yeşil-siyahlı kramponlar, bu sonuçla ulusal platformda Gaziantep'i temsil etme hakkı elde etti.
Futbol branşı alt yapısında her yıl elde ettiği
başarılı sonuçlarla kupaları arka arkaya müzesine
taşıyan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü
'nde, 2019-2020 sezonunda ilk başarı
haberi U14 kategorisinden geldi. Normal
sezon ve play-of müsabakalarının ardından
sezonu zirvede tamamlayan yeşil-siyahlı
kramponlar, Türkiye Futbol Federasyonu U14 Kategorisi 1. Etap Türkiye Şampiyonası
müsabakalarında Gaziantep'i
temsil etme hakkı elde etti.