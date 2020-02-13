Hastalar en fazla öksürük şikayeti ile geliyor

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Doğu Üniversitesi Hastanesi doktoru Ali Ahmet Uzan, bir uzmana başvurmanın en yaygın nedeninin öksürük şikayeti olduğunu ifade ederek, tedaviye başlanmadan önce mutlaka öksürmeye neden olan sebeplerin araştırılıp bulunması gerekliliğine dikkat çekti. Öksürüğün, hava yollarının irrite olmasından dolayı akciğerdeki havanın gürültülü bir şekilde dışarı çıkmasından kaynaklandığını söyleyen Dr. Uzan, öksürük şikayeti ile kişilerin doktora başvurma sayısının oldukça yaygın olduğunu belirtti. Öksürük fonksiyonunun hava yollarındaki materyalleri temizlemek ve solunan partiküllerden akciğeri korumak için gerçekleştiğini ifade eden Dr. Ali Ahmet Uzan, kişilerin kendi istekleri ile ya da istem dışı öksürebileceklerini, öksürüğün, kuru, yaş, kanlı ya da balgamlı olabileceğini belirterek, "Balgam; mukus, partikül ve hücrelerin karışımı olup akciğerden dışarı atılmaktadır. Bu, şeffaf, sarı, yeşil yada kanlı olabilir" dedi.