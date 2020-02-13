İkinci model J9 20 Şubat’ta tanıtılacak

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli ve milli arabası olan ve 109 Türk mühendisi tarafından tasarlanarak prototip üretimi tamamlanan "GÜNSEL"in, ilk modeli "B9" ile ikinci modeli "J9"un tanıtımı 20 Şubat'ta aynı anda gerçekleştirilecek. Elexus Otel'de tanıtımı yapılacak olan "GÜNSEL B9" ile "GÜNSEL"in yeni SUV modeli"J9"un da tanıtılacağı bildirildi. "GÜNSEL"üreteceği ikinci modeli "J9" ile Avrupa'da son derece popüler olan mid-size SUV segmentine giriş yapacak. Dört kapılı, geniş hacimli bir aile otomobili olarak öne çıkacak olan "J9", yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel elektronik sürüş sistemlerine sahip olacak. Yüksek güce ve daha fazla performans odaklı özelliklere sahip olacak olan "J9" elektrikli otomobil serileri kapsamında marka olarak kullanıcılarına seçim yapma özgürlüğü sunan yeni bir konsept olacak. "GÜNSEL" projesinin yaratıcısı olan ve Ar-Ge çalışmalarının Başkanlığını yürüten Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 109 mühendisin 10 yıl süren çalışmaları sonucunda üretim aşamasına gelen ülkemizin yerli ve milli otomobili "GÜNSEL"in ilk modeli B9'un yollara çıkması için gün saydıklarını dile getirerek, "GÜNSEL" B9 modelinin tanıtımının yapılacağı günde "GÜNSEL"in SUV segmentinde bulunan ikinci modeli "J9"un da model tanıtımın yapılacağını müjdeledi.

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