Karpuz fidelerini don vurdu

en sıcak illerinden biri olan Adana'da üç gecedir süren aşırı soğuklar ve don nedeniyle karpuz ekili tarlalardaki fideler kurudu. Tarlalardaki sular donarken, karpuzun naylonunu tutan demirler ise buz tuttu. Karpuz üreticisi Nadir Akol, "Genelde çiftçilerin karpuz fideleri kurudu. 70-80 bin lira sadece benim zararım var. Yapacak bir şey yok. Artık devletimize sığınmaktan başka bir çaremiz kalmadı" dedi. Don, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde yeni ekilen karpuz tarlalarını vurdu. Tarlalardaki karpuz pidelerinin çoğu soğuktan kururken karpuzun naylonunu tutan demirler ise buz tuttu. Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Adana'daki zirai don karpuzun üretimini de olumsuz etkileyecek. 60 dönüm tarlasında 30 bin fide karpuz eken ve bütün karpuzları yaşanan don nedeniyle kuruyan çiftçi Nadir Akol, "Şuan afet bölgesi olarak ilan edilecek durumdayız. Gece saatlerinde eksi 6 dereceyi gördü hava. Fidelerimiz yerle bir oldu. Buz öğle saati olmasına rağmen hala 4-5 santimetre kalınlığında" diye konuştu. Devletten yardım beklediğini belirten Akol, "Buradan devletimize seslenmekten başka bir çaremiz yok. Devletimiz bize el uzatıp yardımcı olursa seviniriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Artık devletimize sığınmaktan başka bir çaremiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

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