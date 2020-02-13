Kayıp bekçi Kıbrıs sahilinde bulundu iddiası

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta Berdan Nehri'nin denize döküldüğü yerden balık avlamak için tekneyle denize açılan bekçi Oktay Avcı'nın cesedinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yeniköy sahilinde bulunduğu öne sürüldü. Denizden ve havadan yapılan çalışmalarla aranan Avcı'nın babası İbrahim Avcı, güvenlik birimlerinin kendisini arayarak, KKTC'nin Yeniköy sahilinde bulunan bir cesedin oğluna ait olabileceğini belirterek, cep telefonundan gelen görüntüleri kendisine gösterdiği ifade etti. Gördüğü fotoğraflardaki kişinin yüzde 80 ihtimalle oğluna ait olduğunu ifade eden acılı baba İbrahim Avcı, "Yinede görmemiz lazım. Bugün gece feribotla Kıbrıs'a gideceğiz. Cesedi görmeden bu ceset oğluma ait diyemem ama gördüğüm fotoğraflar büyük ihtimalle oğluma ait. Arkadaşlar ve kardeşimle gece Kıbrıs'a gidip, yarın cesedi göreceğiz" diye konuştu.