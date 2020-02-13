Kurtuluşun 100. yılında uluslararası sempozyum

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Milli Mücadelenin 100. yılı kulama etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Atatürk Araştırma Merkezi ve Türk Ocakları Genel Merkezi işbirliğiyle 'Milli Direnişten İstiklal Harbi'nin İlk Zaferine: Maraş'ın Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu' düzenlendi. KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyum öncesinde Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve protokol üyeleri tarafından, Doç. Dr. Nurgül Begiç'in hazırladığı 'Maraş'ın Kurtuluşunun 100. Yılı Kapsamında Geleneğin İzleri' isimli serginin açılışı gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Can, Kahramanmaraş Milli Mücadelesinin 100. Yılı kapsamında KSÜ olarak çok sayıda etkinliğe imza attıklarını ifade ederek, bu kapsamda gerçekleştirilen Milli Direnişten İstiklal Harbi'nin İlk Zaferine: Maraş'ın Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu'na katkı sunan herkese teşekkürlerini sundu. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu ise milli mücadele öncesi, milli mücadele dönemi ve sonrasına ilişkin tarihi süreci özetleyen bir konuşma gerçekleştirdi. Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz de "Türk milleti büyük bir millettir ve tarihi derinliği olan nadir sayılı milletlerden birisidir" dedi.

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