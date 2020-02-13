Mersin’de kar yağdı erik ağaçları çiçek açtı

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Silifke ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açarken, ilçe merkezine 5 kilometrelik mesafeye ise kar yağdı. Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava devam ederken Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı. Erik Üreticisi ve Keben Mahalle Muhtarı Murat Temur, ülkenin birçok yerinde kar ve yağmur etkili olurken Silifke'nin Keben Mahallesi'nde örtü altındaki erik ağaçlarının çiçek açtığını söyledi. İlk erik hasadının Mart ayının ilk haftasında yapılacağını ifade eden Temur, Göksu Vadisi'ndeki Keben, Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören ile ilçe merkezindeki Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde erik üretimi yapıldığını söyledi.