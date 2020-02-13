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Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, gece sıcaklığın eksi derecelere düşmesi nedeniyle otogarda kalan evsizler otele yerleştirildi. Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla Adana Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen vakıf yetkilileri, polis ekipleriyle otogarda yaşayan evsizlerin kimlik tespitini yaptı. Genel bilgi taramaları yapılan evsizler, minibüse bindirilerek, vakıfla anlaşması olan otellere yerleştirildi. Uzun süredir otogarda yaşadığını belirten 77 yaşındaki Mehmet Koyun, soğuk günlerde dışarıda kalmanın çok zorlaştığını söyledi. Hiç evlenmediğini, kardeşlerinin de başka şehirlerde olduğunu dile getiren Koyun, kendilerine sahip çıkanlara teşekkür etti.