Özgecan’ın fotoğrafını billboardlara astırdı

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Belediyesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 yıl önce bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın fotoğrafını billboardlara astırdı. Belediye ekipleri, ölümünün 5'inci yılında kentteki birçok billboarda, Özgecan Aslan'ın fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde "Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, unutmadık, unutturmayacağız." yazılı afişleri astı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türkiye'nin 5 yıl önce sadece bir bedeni değil, gencecik bir evladını kaybettiğini belirtti. Üniversite öğrencisi Özgecan'ın hayallerinin çalındığını ifade eden Özdemir, "Bu vahşice ölüme tepki gösteren 100 binlerle birlikte hepimiz Özgecan olduk. Özgecan, kızımız, kardeşimiz oldu, kadın dayanışmasının sembolü oldu. Unutmayacağız seni Özgecan" dedi.