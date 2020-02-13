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’lu periler yarı finallerde

Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
SANKO’lu periler yarı finallerde
GENÇLIK Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından Siirt'te düzenlenen "Basketbol Genç Kız B Bölge Birinciliği" turnuvasında SANKO Okulları Genç Kız Basketbol Takımı bölge birincisi oldu. Siirt Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Gaziantep, Batman, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Siirt ve Mardin il birincileri katıldı. Gaziantep'i temsil eden SANKO Okulları'ndan Nil Küçükcan, Nihal Bartık, Nehir Aslan, Ecenur Özkeleş, Melisa Demir, Eylül Çabuk ve Zeynep Kömürcügil bölge birinciliği kupasını kucakladı. Bölge birinciliği kupasını Gaziantep'e getiren SANKO Okulları Genç Kız Basketbol Takımı, 2-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Yarı Finalleri'ne katılma hakkını da kazandı.
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SANKO’lu periler yarı finallerde
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