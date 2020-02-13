SANKO’lu periler yarı finallerde

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLIK Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından Siirt'te düzenlenenturnuvasındabölge birincisi oldu.'nda düzenlenen turnuvayail birincileri katıldı.Bölge birinciliği kupasını'e getiren, 2-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Yarı Finalleri'ne katılma hakkını da kazandı.