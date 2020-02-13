Sıcak çorba Yüreğir’den

BUGÜN NELER OLDU

Yüreğir Belediyesi, soğuk kış günlerinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor. Günlük en az bin 500 kişinin içini ısıtan çorba ikramı ile vatandaşlarla belediye arasında gönül bağının güçlendiğini belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Paylaşma kültürümüzü her daim canlı tutarak geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz" dedi. Yüreğir halkının büyük takdirini kazanan bu uygulamadan vatandaşların oldukça memnun olduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Soğuk kış günlerinde ikram edilen çorbalarımız, vatandaşlarımızla belediye arasındaki gönül bağını güçlendiriyor. Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi önünde sabahın ilk ışıkları ile birlikte hasta ve hasta yakınlarına, öğrencilerimize, çalışan kardeşlerimize haftanın belirli günlerinde sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Yardımlaşma, dayanışma, paylaşma kültürümüzü her daim canlı tutarak geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.