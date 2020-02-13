Soğuk günlerin ilacı: Şalgam

BUGÜN NELER OLDU

, çocukluk yıllarından bu yana şalgam üretip, satarak geçimini sağlayan Nesrin Hitay'ın (47) ürettiği şalgam, yoğun ilgi görüyor. 'Şalgamcı Abla' olarak tanınan Hitay, kadının eli değen şalgamın tadının bir başka olduğunu ve Adanalıların şalgamını çok sevdiğini söyledi. Babasının merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'ndeki iş yerinde 35 yıldır, şalgam üretip, satışını yapan Nesrin Hitay, işletmesinde tamamen kadın çalıştırıyor. Hitay, 'Şalgamcı Abla' olarak da tanınıyor. Kadınların aktif bir şekilde ev ekonomisine katkı sunması gerektiğini dile getiren Hitay, mütevazi bir şekilde üretim ve satış yapmaya devam ettiklerini belirtti. Şalgamın özellikle Adana için önemli bir tat olduğunu hatırlatan Hitay, "Ekip olarak 15 günde bir toplanıyoruz, hem eğlenip hem de çalışıyoruz. Kadınların elinin değdiği yerde lezzet ve temizlik de olur" dedi.