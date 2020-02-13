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Türkiye Kupası heyecanı ’da yaşanacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde devreyi ilk 8’de bitiren ekipler 3-7 Mart’ta ’da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek

Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Türkiye Kupası heyecanı Adana’da yaşanacak
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonu, 3-7 Mart tarihlerinde Adana'da düzenlenecek. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8 sırada bitiren ekiplerin katılacağı organizasyonun Adana'da yapılacağı belirtildi. Kupaya Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray, OGM Ormanspor, Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi, Beşiktaş TRC İnşaat, İzmit Belediyespor ve Bellona Kayseri Basketbol'un katılacağı aktarıldı.

İŞTE KADINLAR TÜRKIYE KUPASI MAÇ PROGRAMI

ÇEYREK FINALLER

3 MART SALI:
17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo- Bellona Kayseri Basketbol
20.30 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi

4 MART ÇARŞAMBA:
17.30 Galatasaray-İzmit Belediyespor
20.30 OGM Ormanspor- Beşiktaş TRC İnşaat

YARI FINALLER:

5 MART PERŞEMBE:
17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo- Bellona Kayseri Basketbol galibi / Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi galibi
20.30 Galatasaray-İzmit Belediyespor galibi / OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat galibi
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Türkiye Kupası heyecanı Adana’da yaşanacak
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