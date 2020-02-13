Yanlış evi kurşunladılar

kendisini terk eden sevgilisi Ülker Ş.'nin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine öfkeden deliye dönen Abdullah Tekayak (27), alkol aldıktan sonra genç kadının evine silahlı baskın düzenledi. Ancak adresleri şaşıran Tekayak, Ülker Ş.'nin dairesi yerine alt kattaki komşusunun evine 11 el ateş edip kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Tekayak, tutuklandı. Olay, 9 Şubat'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Tekayak, bir süre önce kendisini terk eden eski sevgilisi Ülker Ş., barışma teklifini kabul etmeyince çılgına döndü. Alkol alıp, sabaha karşı genç kadının oturduğu rezidansa giden Tekayak, burada 5'inci kattaki Ülker Ş.'nin evi yerine adresleri şaşırıp, alt kattaki komşusu Fatem Ş.'nin (46) oturduğu daireye 11 el ateş edip kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Tekayak, 2 saat sonra bir başka silahlı saldırıya karıştı. Yakın arkadaşı olan Yusuf Keskin (26) ile birlikte Keskin'in dini nikahlı eşi Çilem Korkmaz'a (24) sarkıntılık yaptığını öne sürdükleri Sadim K.'nın Aydınlar Mahallesi'ndeki evine saldırı düzenledi. Abdullah Tekayak'ın verdiği silahla Yusuf Keskin, Sadim K.'nın dairesine 3 el ateş etti. Keskin, saldırıdan sonra apartmanın otoparkında yer alan Esra K.'nın aracına da silahının kabzasıyla zarar verip, olayda kendisine yardım eden Abdullah Tekayak ve Çilem Korkmaz ile birlikte hızla bölgeden kaçıp uzaklaştı. Polis, her iki olayda da güvenlik kameralarından iz sürüp, üç zanlıyı da Tekayak'ın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakalanırken, her iki olayda kullanılan silaha da el koydu. Gözaltına alınan üç şüpheli de tutuklandı.

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