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Bölgemiz kar’a teslim oldu

Günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı birçok yeri beyaza bürüdü. Çocuklar karın keyfini doyasıya yaşarken, vatandaşlar soğuk havaya aldırmayıp dondurma yedi

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Bölgemiz kar’a teslim oldu
Kış kendini iyice hissettirirken Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kar etkili oldu. Gaziantep'te kar yağışı hayatı olumsuz etkilemedi ancak Valilik trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar ve yağışın devam etmesi nedeniyle okulları bir gün tatil etti. Kahramanmaraş'ta esnaf iş yerlerinin önüne kardan adam yaparken kentin dünyaca ünlü dondurma firması Mado, Trabzon caddesinde vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıttı. Kar yağışı Hatay'da da etkisini gösterdi. Hassa İlçesinde öğrenciler yağan karın keyfini çıkardı. İlçeye üç yıl aradan sonra yağan karı sevinçle karşılayan öğrenciler, okul bahçesinde doyasıya eğlendiler.
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Bölgemiz kar’a teslim oldu
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