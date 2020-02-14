Bölgemiz kar’a teslim oldu

BUGÜN NELER OLDU

Kış kendini iyice hissettirirken Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kar etkili oldu. Gaziantep'te kar yağışı hayatı olumsuz etkilemedi ancak Valilik trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar ve yağışın devam etmesi nedeniyle okulları bir gün tatil etti. Kahramanmaraş'ta esnaf iş yerlerinin önüne kardan adam yaparken kentin dünyaca ünlü dondurma firması Mado, Trabzon caddesinde vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıttı. Kar yağışı Hatay'da da etkisini gösterdi. Hassa İlçesinde öğrenciler yağan karın keyfini çıkardı. İlçeye üç yıl aradan sonra yağan karı sevinçle karşılayan öğrenciler, okul bahçesinde doyasıya eğlendiler.