Çayan Temel’den alkışlanacak hareket

Mersin'in Erdemli ilçesinde Apple'nin sınırsız kredi açığını bulan Çayan Temel'e (21), 2 bin lira para ödülü verildi. Temel, aldığı ödülü Elazığ'daki depremzedelere bağışladı. Zamanının büyük bölümünü bilgisayar ve telefon başında geçiren Çayan Temel, Apple üzerinde bulduğu 'sınırsız kredi' açığıyla ücretli uygulamaları para vermeden indirmeyi keşfetti. Apple ile bağlantıya geçen ve açığı bildiren Temel'e 2 bin lira para ödülü gönderildi. Temel, kazandığı ödülü Elazığ'daki depremzede ailelere ulaştırılması için Kızılay'a bağışladı. Bulduğu açık ile ücretli olan bütün program ve oyunların ücretsiz olarak erişimini sağlayan Çayan Temel, "Apple'ın ilk açığını 2015 yılında buldum. Telefonda oyun oynamayı çok seviyordum. O zamanlar oyunlar ücretli olduğu için değişik yollar aradım ve ilk açığı buldum. Önce ücretsiz oyun oynamayı buldum. Bu açıklar sayesinde Apple'dan ödüller aldım" dedi. "Son olarak bulduğum açık sebebiyle de Apple'dan 2 bin liralık ödül kazandım" diye konuşan Temel, "Bulduğum açık benim adlandırdığım 'sınırsız kredi açığı' oldu. Bu açık sayesinde Apple'dan indirdiğimiz tüm uygulamalarda ve uygulama için ücretli bütün ürünleri tamamen bedavaya indirebiliyoruz" dedi. Bu açığı Apple ile paylaştığını aktaran Temel, "İki bin liralık miktarı hesabıma yatırdılar. Bende bu parayı depremzedelere ulaşması için Kızılay'a bağışladım" diye konuştu.

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