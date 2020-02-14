ÇDSO ve ÇFD’den Elazığ depremi yardım konseri

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Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ve Çukurova Filarmoni Derneği'nden(ÇFD), Elazığ Kültür, Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla geliri depremzede vatandaşlarına ulaştırılmak üzere yardım konseri düzenleyecek. Elazığ Harput Senfonisi başlığı altında Elazığ türkülerinin senfoni orkestrası ve koro eşliğinde seslendirileceği konseri orkestra şefi ve orkestra düzenlemelerini yapan Bujor Hoınıc yönetecek. Konserde Türkiye'nin önde gelen opera sanatçılarından Feryal Türkoğlu, Zeynep Halvaşi, Barış Yanç ve Mehmet Yılmaz solist olarak görev alacaklar. Tüm orkestra üyeleri, şef ve solistlerin gönüllü olarak katılacakları konserin geliri Elazığ'da yardıma ve desteğe ihtiyacı olan depremzede vatandaşlarımıza gönderilecek. Yardım konseri yarın saat 20:00'da Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda gerçekleşecek.