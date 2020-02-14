Define avcıları kazıyı bırakıp kaçtı

Adana'da kral ve ailesinin mezarının olduğu öne sürüldüğü tepenin her tarafını kazan define avcıları bir vatandaşın ihbarı üzerine kaçarken, polisin gittiği olay yerinde aralarında kral tacı figürü de olan 26 eski para ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş polisi arayarak boş arazideki tepede birkaç kişinin kazı yaptığı ihbarında bulundu. Vatandaş daha sonra da kendisi tepeye doğru gitti. Kazı yapan şahıslar vatandaşı görünce apar topar kazı yaptıkları alandan kaçtı. Bir süre sonra ise olay yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis tepeye çıktığında iki noktanın açılarak içinin mağara gibi oyulduğunu fark etti. Ayrıca tepenin birçok yerinin kazıldığını tespit etti. Burada yaptığı çalışmada biri üzerinde kral tacı olan 26 parça eski para ele geçiren ekipler, zanlıların tepede kral ve ailesinin mezarı olduğu rivayeti üzerine kazı yaptığını öğrendi. Polis kazı yapılan alanı koruma altına alırken, müze görevlilerinin alanda inceleme yapacağı öğrenildi.

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