Demirtaş: Selin yaralarını saracağız

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, Pozantı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selle ilgili yapılan çalışmaları incelemek üzere ilçeye ziyaret gerçekleştirdi. İncelemeler sırasında Vali Demirtaş'a Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan'ın yanı sıra ilgili diğer yetkililer eşlik etti. Vali Demirtaş, ilk olarak Aşağıbelemedik Mahallesine giderek karayolu, köy yolu ve köprülerde yaşanan sel felaketi sonrası son durumu yerinde görerek yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Demirtaş, "Oluşan sel felaketinden dolayı Büyükşehir Belediyemiz, DSİ 6. Bölge Müdürlüğümüz ve Pozantı İlçe Belediyemiz tarafından yol, menfez ve köprülerde oluşan hasarlar ivedi olarak tespit edilerek gerekli onarım çalışmalarına başlandı. En kısa zamanda yollarımızı kullanır hale getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.