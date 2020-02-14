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Denizden çıkanlar görenleri şaşırtıyor

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Denizden çıkanlar görenleri şaşırtıyor
MERSİN'DE 'Kenti Mis' temasıyla başlatılan temizlik seferberliği kapsamında balık adamların deniz dibinden çıkardıkları malzemeler görenleri şaşkına çeviriyor. Denizden çıkartılan araba lastiği, balon, pet bardak, plastik ve cam şişeler, misine, halat gibi malzemeler, farkındalık oluşturmak için sergilenmeye başlandı. 'Kenti Mis' temalı etkinlikler kapsamında öğrenciler, kadınlar ve dalgıçların katılımıyla çevredeki ve denizdeki çöpler toplanarak, kentin en işlek noktalarında sergilenecek. Deniz dibi temizliği yapan balık adamlar, birkaç saatlik çalışmada araba lastiği, balon, pet bardak, plastik ve cam şişeler, misine, halat gibi malzemeleri denizden çıkardı. Farkındalık oluşturmak için çıkan malzemeler bir alışveriş merkezinde sergilenmeye başlandı.
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Denizden çıkanlar görenleri şaşırtıyor
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