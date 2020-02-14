Geleceğin kadın ayakkabıcıları

Adana'daki Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan kız öğrenciler, bir ayakkabınının yapımıyla ilgili en ince detayları işin mutfağında öğrenerek, daha mezun olmadan iş teklifleri alıyor. Dünyadaki ayakkabıcılık sektöründe kullanılan tüm donanımın yer aldığı okulda, öğrenciler model çiziminden, taban birleştirmeye kadar bütün ayrıntıları öğrenerek mezun oluyor. Öğrenciler bir yandan ayakkabıcılığa dair her şeyi ustalardan öğrenirken, diğer yandan ayakkabı üretiminde kullanılan teknolojik vasıtaların da eğitimini alıyor. Haftanın üç günü gittikleri stajla derslerde öğrendiklerini fabrikada uygulama şansı bulan öğrenciler, iş arama sıkıntısı yaşamadan geleceğin ayakkabıcısı ya da modelisti olmak için çaba sarfediyor. Okul müdürü Kezban Oymakcıer, sadece kız öğrencilerin eğitim-öğretim gördüğü okullarında 2010 yılından bu yana ayakkabıcılık ve saraciye programının bulunduğunu söyledi. Programa her yıl 15 ile 25 arasında öğrencinin kayıt yaptırdığını dile getiren Oymakcıer, ayakkabıcılık atölyesinin donanım olarak Türkiye'deki ender yerlerden biri olduğunu ve burada geleceğin kadın ayakkabıcılarını en iyi şekilde yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.Mezun olan öğrencilerin iş bulma sıkıntısı yaşamadan istihdama kazandırıldığını aktaran Oymakcıer, öğrencilerin okuldan aldıkları iş yeri açma belgesiyle de kendi işinin patronu olabildiğini belirtti. Sektördeki firmalarla protokollerinin bulunduğunu ve oradan ustaların gelerek öğrencilere işin inceliklerini öğrettiğini dile getiren Oymakcıer, öğrencilerin haftanın üç günü de fabrikalarda staj yaptığını anlattı.

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