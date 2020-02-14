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’den müşterilerine sürpriz yağmuru

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Groseri’den müşterilerine sürpriz yağmuru
GROSERİ kart ile Loreal markalı ürünlerden tutarda en fazla alışveriş yapan müşterilerine 14 Şubat Sevgililer Gününde sürpriz gerçekleştirerek. Mağazalarda yer alan billboard alanlarında sevgi mesajları ile sevdiklerine unutulmayacak bir anı yaşattı. Groseri yetkilileri, sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen kampanyada 'Groseri mağazalarında sevdiğin bir kişi ile mutluluk fotoğrafını çek. Sevgililer gününde kalpli yaş pastanı kazan" kampanyasında 30 müşterisine yaş pasta armağan etti. Mağazaya gelen müşteriler için özel dizayn edilen ve kalpli dekorlarla süslenen teşhir alanlarında sevdiklerine armağan edebilecekleri indirimli ürünlerden yararlandı.
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Groseri’den müşterilerine sürpriz yağmuru
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