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Günsel Sanat Müzesi kuruldu

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Günsel Sanat Müzesi kuruldu
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli ve milli otomobili "Günsel" için "Günsel Sanat Müzesi" kuruldu. Kıbrıs ve Türk dünyası ödüllü sanatçılarının yaklaşık 700 eserinin yer alacağı, "Günsel Sanat Müzesi", 20 Şubatta Elexus Otel'de tanıtımı yapılacak olan "GÜNSEL"in tanıtımı ile aynı gün Dereboyunda açılacak. Toplumun bütünlüğüne önem veren Günsel ailesi, kurulan müze ile Kıbrıs'ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık edecek. Müzede, yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler ayrıca heykel ve seramik eserler yer alacak. Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Kıbrıs'ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına olanak sağlayacağız" dedi.
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Günsel Sanat Müzesi kuruldu
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