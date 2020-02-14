Her şey çocukların bir gülüşü için

BUGÜN NELER OLDU

Şey Bir Gülücük İçin Derneği sosyal sorumluluk projelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Derneğin bu kez durağı Karlık Köyü oldu. Üniversite öğrencisi gönüllü Pınar Ezgü'nün başlattığı kampanya çerçevesinde dernek üyeleri Karlık Köyü İlkokulu'nda çocuklara hikaye kitapları ile çeşitli hediyeler dağıttı. Dernek üyeleri öğrenciler ile birlikte oyunlar oynayıp, şarkılar söyleyip, dans ettiler. Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği yöneticisi Sevilay Kaplan, çocuklarla unutulmaz anlar geçirdiklerini belirterek, "Onları mutlu görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Projelerimiz tüm hızıyla sürüyor. Gönüllülerin projelerimize destek vermesi bizleri daha da mutlu ediyor. Çocuklarımızın bir gülüşleri bizler için dünyalara bedel. Onları çok seviyoruz" dedi.