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İl Müdürü Mehmet Ayan, ’e atandı

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
İl Müdürü Mehmet Ayan, İzmir’e atandı
BASIN İlan Kurumu (BİK) Adana İl Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, İzmir'e atandı. Adana'da 2012 yılında BİK İl Müdürü olarak göreve başlayan Mehmet Feramuz Ayan, kurum içinde yapılan görev değişiklikleri ve atamalar kapsamında İzmir'e yeni il müdürü olarak görevlendirildi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu gazetecilik kökenli bir isim olan Ayan, daha önce Trabzon ve Van'da görev yapmıştı. Mehmet Feramuz Ayan'dan boşalan BİK Adana Müdürlüğü görevine ise Konya İl Müdürü Özden Konur'un atandığı öğrenildi.
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İl Müdürü Mehmet Ayan, İzmir’e atandı
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