Kazakistanlı Rakhat’tan Modern Sanat’a özel sergi

BUGÜN NELER OLDU

sanatçı Rakhat Saparaliyeva tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için toplam 40 eserden oluşan "Benim Rönesansım" isimli kişisel resim sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından bugün saat 08.30'da açılacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı sanatçı Rakhat Saparaliyeva tarafından 40 eserden oluşan "Benim Rönesansım" isimli kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda açılacak. 'Benim Rönesansım' isimli 40 eserinden oluşan sergisini sanat severlerle buluşturacak olan sanatçı Rakhat Saparaliyeva, Kazakistan'nın Taraz şehrinde dünyaya geldi. Almatı şehrinde bulunan Almatı Sanat Koleji'nden mezun oldu. Bu günlerde Abay Kazak Dram Tiyatrosu'nda sahne tasarımcısı olarak görevini sürdürmektedir.