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Kontrolden çıktı evin bahçesine daldı

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Kontrolden çıktı evin bahçesine daldı
ADANA'DA kontrolden çıkan otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 NIE 59 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine ardından da bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan otomobildeki 4 kişi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, kaza ihbarının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otomobilde yaptıkları incelemede hırsızlık amacıyla kullanılan bazı malzemeler ile çok sayıda kapı anahtarı ve 2 bin lira buldu. Ekipler, yaralıların hırsızlık olayına karışıp karışmadıklarına ilişkin araştırmasını sürdürüyor.
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Kontrolden çıktı evin bahçesine daldı
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