Melih ABİ: Bozuk yollar sürücülerin kabusu oldu

BUGÜN NELER OLDU

Kış gerçekten şiddetli geçiyor.Her yeri buz tutmuş.Sabahları suların nasıl buz kestiğini görüyorsunuz!Yağmur da çok yağdı.Yollar harap durumda.Köstebek yuvasına dönmüş yollardan geçmek mümkün değil.Adana'nın birçok yolu yamalı halde.Yağmurla birlikte o yamalar tekrar açıldı.Huzurevleri Mahallesi 77171 sokakta aynı durumda.Bunun gibi çok yol var.Sürücülerin sıkıntısı büyük.Trafikte aksamalar yaşanıyor.Kimisinin lastiği yarılıyor, kimisinin jantı eğiliyor.Yolların bir an önce yapılması lazım.Ama kim yapacak?Başkanlar nağme çalıp duruyor.Yok şu yok bu...Masal anlatıyorlar.Düzeltin şu yolları.İnsanlar mağdur olmasın.Bırakın tırıvırıyı...Mithatpaşa Mahallesi...Adana'nın orta yeri...Yağmur sonrası bu hale gelmiş.İnsanlar bu çamurdan nasıl geçer diyen yok.Bu mahallenin muhtarı yok mu?Belediyeye bilgi verilmez mi?Hadi muhtar verdi diyelim, belediye yapmaz mı?Senin evinin önü böyle olsa geçer misin başkan?Size söylüyorum.Duyuyor musunuz?Yazıktır günahtır.İnsanlara bunu reva görmeyin.