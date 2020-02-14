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Merinoslu sultanlar play off’a göz kırptı

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Merinoslu sultanlar play off’a göz kırptı
TÜRKIYE Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde B gurubunda mücadele eden Merinos Spor kendi sahasında oynadığı Kahramanmaraş Elbistanspor maçını 3-0 kazanarak play off için önemli bir avantaj elde etti. Bu hafta deplasmanda Ankara Astor sporla karşılaşacak olan Merinos üç puanla dönmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Üç yeni transferi ile göz dolduran mavi melekler günlük iki antrenman yaparak maçlara hazırlanıyorlar. Yeni transferleri Elena Becheva, Merve ve Meral ile güçlenen Merinos spor kalan dört maçı da kazanmak istiyor. Antrenör Ali Bağcı, ligin güçlü ekiplerinden birisi olduklarına dikkat çekerek bundan sonraki tüm maçları almak üzere plan yaptıklarını söyledi. BAĞCI, "Bu hafta Ankara Astor spor ile karşılaşacağız. Bu maçı ve bundan sonraki maçları kazanarak play offta yer almayı hedefliyoruz. Bunun için güçlü kadromuzla çift antrenman ile hazırlanıyoruz" dedi.
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Merinoslu sultanlar play off’a göz kırptı
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