Merinoslu sultanlar play off’a göz kırptı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'nde Bgurubunda mücadeleedenkendi sahasında oynadığımaçını 3-0kazanarak play off içinönemli bir avantaj eldeetti.Üç yenitransferi ile göz dolduranmavi melekler günlükiki antrenman yaparakmaçlara hazırlanıyorlar.Yeni transferleriile güçlenenspor kalan dörtmaçı da kazanmak istiyor.Antrenörligin güçlü ekiplerindenbirisi olduklarına dikkatçekerek bundan sonrakitüm maçları almaküzere plan yaptıklarınısöyledi.BAĞCI,dedi.