Merinoslu sultanlar play off’a göz kırptı

TÜRKIYE Kadınlar Voleybol 1. Ligi
'nde B
gurubunda mücadele
eden Merinos Spor
kendi sahasında oynadığı Kahramanmaraş Elbistanspor
maçını 3-0
kazanarak play off için
önemli bir avantaj elde
etti. Bu hafta deplasmanda Ankara Astor sporla karşılaşacak olan Merinos üç puanla dönmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.
Üç yeni
transferi ile göz dolduran
mavi melekler günlük
iki antrenman yaparak
maçlara hazırlanıyorlar.
Yeni transferleri Elena Becheva, Merve ve Meral
ile güçlenen Merinos
spor kalan dört
maçı da kazanmak istiyor.
Antrenör Ali Bağcı
,
ligin güçlü ekiplerinden
birisi olduklarına dikkat
çekerek bundan sonraki
tüm maçları almak
üzere plan yaptıklarını
söyledi.
BAĞCI, "Bu hafta Ankara Astor spor ile karşılaşacağız. Bu maçı ve bundan sonraki maçları kazanarak play offta yer almayı hedefliyoruz. Bunun için güçlü kadromuzla çift antrenman ile hazırlanıyoruz"
dedi.