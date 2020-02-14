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Pamuk yağı fabrikasında çıkan hasara neden oldu

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Pamuk yağı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
ADANA'DA pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangın hasara neden oldu. Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, pamuk balyalarının olduğu bölümde çıktığı tespit edilen yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçrama ihtimaline karşı olay yerine takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Bu sırada, yangın sonucu oluşan duman nedeniyle Karataş Bulvarı'nda ulaşımın aksamaması için olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.
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Pamuk yağı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
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