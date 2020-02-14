Polisgücü en güçlü 8 takım arasında

BUGÜN NELER OLDU

HF Süper Liginin ardından gözler'in ev sahipliğinde'da 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan'e çevrildi.Bugün başlayacak olan şampiyonadailk maçını Portekiz temsilcisiile 13.15'te yapacak. Ardından İsviçre temsilcisikarşılaşacak olan Gaziantep15 Şubat Cumartesi günü ise Fransa'nıntakımıyla karşılaşacak.A ve B Gruplarının ilk iki takımının eşleştirileceği karşılaşmalarda ise şampiyonanın ilk iki takımı belirlenecek. Şampiyonanın favorilerinden olarak gösterilen temsilcimiz Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı özellikle ilk maçta alacağı galibiyet ile turnuvaya başlamak istiyor. Oyuncular ve teknik kadro da tüm kente destek çağrısında bulundu.