Polisgücü en güçlü 8 takım arasında

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HF Süper Liginin ardından gözler Gaziantep
'in ev sahipliğinde Alanya
'da 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Eurohockey Indoor Club Trophy 2020
'e çevrildi. Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında yer alan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı şampiyona'da Türkiye'yi temsil erecek.
Bugün başlayacak olan şampiyonada Gaziantep Polisgücü
ilk maçını Portekiz temsilcisi Ad Lousada
ile 13.15'te yapacak. Ardından İsviçre temsilcisi HC Rotweiss Wettingen
karşılaşacak olan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı
15 Şubat Cumartesi günü ise Fransa'nın Luc Ronchin HC
takımıyla karşılaşacak.
TURNUVANIN FAVORİSİ
A ve B Gruplarının ilk iki takımının eşleştirileceği karşılaşmalarda ise şampiyonanın ilk iki takımı belirlenecek. Şampiyonanın favorilerinden olarak gösterilen temsilcimiz Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı özellikle ilk maçta alacağı galibiyet ile turnuvaya başlamak istiyor. Oyuncular ve teknik kadro da tüm kente destek çağrısında bulundu.