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Polisgücü en güçlü 8 takım arasında

Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasında yer alan Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı şampiyonada Türkiye’yi temsil erecek

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Polisgücü en güçlü 8 takım arasında
THF Süper Liginin ardından gözler Gaziantep'in ev sahipliğinde Alanya'da 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'e çevrildi. Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında yer alan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı şampiyona'da Türkiye'yi temsil erecek. Bugün başlayacak olan şampiyonada Gaziantep Polisgücü ilk maçını Portekiz temsilcisi Ad Lousada ile 13.15'te yapacak. Ardından İsviçre temsilcisi HC Rotweiss Wettingen karşılaşacak olan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı 15 Şubat Cumartesi günü ise Fransa'nın Luc Ronchin HC takımıyla karşılaşacak.

TURNUVANIN FAVORİSİ
A ve B Gruplarının ilk iki takımının eşleştirileceği karşılaşmalarda ise şampiyonanın ilk iki takımı belirlenecek. Şampiyonanın favorilerinden olarak gösterilen temsilcimiz Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı özellikle ilk maçta alacağı galibiyet ile turnuvaya başlamak istiyor. Oyuncular ve teknik kadro da tüm kente destek çağrısında bulundu.
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Polisgücü en güçlü 8 takım arasında
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